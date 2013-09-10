Учет текстов. xml экспорт импорт.

Нужен код вывода видео FLV в index.php (главная страница, вывод кодом) Генерируется главная страница отдельно( в менеджере страниц оно отсутствует, скрипты jwplayer, allvideo -не срабатывают) П.С: joomla 1.5
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Скрипт для работы с текстами
Подробности обсудили по email, дубль в личку.
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