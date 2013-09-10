Форма заказа Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок82 просмотра
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Нужно накодить форму заказа для вордпресс, будет 3 вида услуг по разным ценам + несколько полей.

WordPress
10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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