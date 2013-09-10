Запрограммировать страницу и натянуть дизайн

1 страница: HTML5, MSQL, Fb, мобил., форма, exprt/import XLS

Нужно запрограммировать страницу и натянуть на неё дизайн (дизайн в процессе, но в ТЗ есть уже места расположения блоков и описание).

Если вы знаете OpenID, MSQL и HTML5, export/import XLS – то вам не создаст труда сделать эту страницу.

Работаю только после как вы мне покажите мини пример:

1. Форма, заполняю её (авторизовашись через ВК и ФБ)

2. лайкаю её

3. импортирую XLS с данными

4. экспорт XLS с данными (импортированными и с сайта)

5. это всё я проверяю с телефона на вашем сайте

Задавайте вопросы, спасибо!

ТЗ прикрепил.

Сроки 10 дней.