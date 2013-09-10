Запрограммировать страницу и натянуть дизайн

Нужно доработать карту на моем проекте http://1871.by/ исходя из следующих критериев: - Есть пример работающего скрипта с выводом выпадающего меню на карте http://www.wolfpil.de/v3/more-button.html, но там не возможности выводить списком множественные kml слои и слои StyledMap ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 страница: HTML5, MSQL, Fb, мобил., форма, exprt/import XLS
Нужно запрограммировать страницу и натянуть на неё дизайн (дизайн в процессе, но в ТЗ есть уже места расположения блоков и описание).
Если вы знаете OpenID, MSQL и HTML5, export/import XLS – то вам не создаст труда сделать эту страницу.
Работаю только после как вы мне покажите мини пример:
1. Форма, заполняю её (авторизовашись через ВК и ФБ)
2. лайкаю её
3. импортирую XLS с данными
4. экспорт XLS с данными (импортированными и с сайта)
5. это всё я проверяю с телефона на вашем сайте
Задавайте вопросы, спасибо!
ТЗ прикрепил.
Сроки 10 дней.
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