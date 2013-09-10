Изменить навигацию таблицы в YII

Движок Oscommerce. Нужно сделать в подробном описании к товару возможность выбора цвета или размера при добавлении в корзину в виде раскрывающегося списка как здесь — http://e-xpedition.ru/podarki/koltso-vsevlastiya-one/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Изменить навигацию таблицы согласно скриншета http://prntscr.com/1qg81e
интегрировать css www.lynix.ru/catalog.php таблицы в существующую.
2. Сделать страницу Правил сайта www.lynix.ru/site/rule статичной применив скрипты и стили со страницы www.lynix.ru/test.php.
Опыт работы с репозитарием bitbucket.org
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