Изменить навигацию таблицы в YII

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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1. Изменить навигацию таблицы согласно скриншета http://prntscr.com/1qg81e

интегрировать css www.lynix.ru/catalog.php таблицы в существующую.

2. Сделать страницу Правил сайта www.lynix.ru/site/rule статичной применив скрипты и стили со страницы www.lynix.ru/test.php.

Опыт работы с репозитарием bitbucket.org

10 лет назад
sergei_oleinik62
Сергей Олейник 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад