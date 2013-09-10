Перепрограммирование сайта

Здравствуйте. Существует проект для агентов и агенств недвижимости. Появилась необходимость выгружать объявления на сайты-партнеры в формате XML. Итак есть данные. Их нужно записать в виде XML файла. Подробности - в ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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