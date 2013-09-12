Создание шаблона сайта из готовой верстки

Веб-программированиеЗавершен3 заявки169 просмотров
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Новый дизайн для сайта сверстан.

Нужно создать из верстки шаблон для собственной СУС.

Шаблонов 2: для главной и для внутренних. отличия незначительные.

Парсера как такового в шаблонной системе нет.

Все меню, поиск и т.п. вызываются вставками php-кода.

Суть задачи сводится к правильной расстановке вызовов в новой верстке.

Придется только немного повозиться с меню, сейчас оно стало разворачиваться скриптом. В некоторых случаях есть подменю - нужно развернуть, в некоторых нет - нужно перейти на страницу категории.

10 лет назад
lda
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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