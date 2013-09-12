Создание шаблона сайта из готовой верстки

Новый дизайн для сайта сверстан.

Нужно создать из верстки шаблон для собственной СУС.

Шаблонов 2: для главной и для внутренних. отличия незначительные.

Парсера как такового в шаблонной системе нет.

Все меню, поиск и т.п. вызываются вставками php-кода.

Суть задачи сводится к правильной расстановке вызовов в новой верстке.

Придется только немного повозиться с меню, сейчас оно стало разворачиваться скриптом. В некоторых случаях есть подменю - нужно развернуть, в некоторых нет - нужно перейти на страницу категории.