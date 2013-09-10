Разработать плагин для shop-script5

Кто еще не знаком то почитайте инфу для разработчиков

http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plu...

http://www.webasyst.ru/help/98/sozdanie-plaginov-d...

и установите себе фреймворк бесплатно

http://www.webasyst.ru/developers/

Для работы приложение shop-script5 предоставим.

При успешном выполнение работы будет много. есть ряд тз на разработку плагинов и приложений для фреймворка

интересует возможность добавления следующего функционала:

что бы при регистрации клиента на сайте была возможность выбора статуса - оптовый или розничный покупатель.

после подтверждения администратором запрашиваемого статуса - клиенту становились бы доступны оптовые цены, розничные указаны по умолчанию.

Соответственно в товарах добавить графу цены опт.

Пример http://seam-shop.com/register/