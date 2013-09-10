Разработать плагин для shop-script5

Движок Oscommerce. Нужно сделать в подробном описании к товару возможность выбора цвета или размера при добавлении в корзину в виде раскрывающегося списка как здесь — http://e-xpedition.ru/podarki/koltso-vsevlastiya-one/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кто еще не знаком то почитайте инфу для разработчиков
http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plu...
http://www.webasyst.ru/help/98/sozdanie-plaginov-d...
и установите себе фреймворк бесплатно
http://www.webasyst.ru/developers/
Для работы приложение shop-script5 предоставим.
При успешном выполнение работы будет много. есть ряд тз на разработку плагинов и приложений для фреймворка
интересует возможность добавления следующего функционала:
что бы при регистрации клиента на сайте была возможность выбора статуса - оптовый или розничный покупатель.
после подтверждения администратором запрашиваемого статуса - клиенту становились бы доступны оптовые цены, розничные указаны по умолчанию.
Соответственно в товарах добавить графу цены опт.
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