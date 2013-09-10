Программист Ruby on Rails

Веб-программированиеЗакрытнет заявок107 просмотров
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Привет всем,

Нашему сайту для доработок требуется программист Ruby on Rails.

Стек используемых технологий:

Ruby on Rails,

MySQL,

CoffeeScript,

Sass,

AWS.

Все подробности при личном общении.

Работа удаленная, оплата сдельная или почасовая.

10 лет назад
oleg1412
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад