Необходимо разработать плагин для shop-script5

Кто еще не знаком то почитайте инфу для разработчиков

http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plugin-basics

http://www.webasyst.ru/help/98/sozdanie-plaginov-dlya-shop-script-5/

и установите себе фреймворк бесплатно

http://www.webasyst.ru/developers/

Для работы приложение shop-script5 предоставим.

При успешном выполнение работы будет много. есть ряд тз на разработку плагинов и приложений для фреймворка

Требуется разработка плагина или приложения по выбору ткани в магазине мебели. Сайт - http://mebbay.ru/На странице товара, под выбором качества тканей сделать кнопку выбора ткани по изображения.

Что необходимо:

Будет всего 5 категорий ткани, в админке должна быть возможность добавлять фотографии, название ткани, описание, может что-то еще.

Удалять ткани. Редактировать. Изменять сортировку вывода.

В фронтэнде на странице товара сейчас есть услуга "Тип ткани", она плюсуется к цене. Под ней необходимо добавить кнопку - Выбрать ткань (+ картинку ткани, дефолтную)

Далее открывается окно с выбором ткани, слева меню - Категория ткани 1-5

Справа изображения + название.

Наверное будет выбор двух тканей - Основная и Компаньон. После выбора идет возврат на странице товара, показывается картинка ткани той что выбрана, вместо дефолтной. Так же меняется категория услуги Тип Ткани на ту, что была выбрана. (Сама ткань не влияет на цену, влияет её категория)

В заказе покупателя видно какую ткань он выбрал, в админке тоже.

Интересует цена доработки. Сроки.