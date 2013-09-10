Программист bitrix

Кто еще не знаком то почитайте инфу для разработчиков http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plu... http://www.webasyst.ru/help/98/sozdanie-plaginov-d... и установите себе фреймворк бесплатно http://www.webasyst.ru/developers/ Для работы приложение shop-script5 предоставим. При успешном выполнение работы будет много. есть ряд тз на разработку плагинов и приложений для ...