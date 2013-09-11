Сделать (доделать) форму заказа

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок161 просмотр
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Есть недоделаная форма заявки - http://rusbg.info/ins1/ (см ссылку внизу) "Подать заявку"

Надо доделать и внедрить на сайт, на www.rusbg.info

По сути там надо сделать так чтобы она работала как http://rusbg.info/ins/ ( в полном соответствии с тем как работает данная форма, со всеми алертами, и реакциями)

ПОдробное тЗ:

1. Тут - rusbg.info/ins1/ нажимаем "ПОдать заявку"

2. Открывается форма, пролистываем, нажимаем "Далее"

3. Открывется шаг "Заполнить анкету" Тут по умолчанию требуется поставить "Срок страховки - 12 мес"

4. Вводим дату рождения (рандом), нажимаем "Считать"

5. Выскакивает цифра и кнопка "Заказать"

6. Кнопку "заказать" надо сделать такой же как "Считать"

7. Нажимаем "Заказать"

8. Заполняем поля, нажимаем "Получить полис"

9. Сделать так чтобы далее выходила надпись "Спасибо, мы свяжемся с вами и вышлем вам полис после оплаты. Просим вас для ускорения процесса написать нам на емайл [email protected] по поводу заказа." + форма оплаты пейпал по формуле - Сумма разделить на 1,95 + 5% в Евро. То есть если сумма 159 лев то 159/1,95 = 81,54 евро + 5% = 85,62 евро.

+ напись "Вы можете сделать оплату позже или на счет в Болгарии, для этого просто напишите нам об этом в письме".

Прощу писать в тендере.

10 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Mars135
Есимов 
50 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$33
1 день
Марсель взялся за работу, потом кормил завтраками, потом заныл - мол не могу я такую сложную форму, не могу разобраться. Давай сделаем ту что есть, но по другому. Я согласился. Он выклянчил предоплату 500 руб. Работа остановилась на пару дней. Сделка подтверждена вебмани перевод и - протекция. Прошла неделя. Кое как, напоминая ему про то что нужно сделать, я подталкивал его к результату. Днем написал мне - "вообщем сделал 1000р остаток" Я начал проверять. В итоге он сделал не по ТЗ, сделдал в конце форумеу пейпала выдернув её с сайта нашего, хотя надо было туда уже выводить сумму полученную в форме. Также не сделал поп ап, который оговаривался. При переписке всё это не раз ему повторялось. Пока результат можно видеть тут (19-09-2013) - http://rusbg.info/ins/ Я устал от него, очень трудный. Это редкий мой отрицательный отзыв на веблансе, я просто уже не в себе от людей местных. Он мне сейчас пишет в скайп что надо было по другому ставить ТЗ... Хотя вопросов у него не было... В общем, потеря 500 рублей.
Вообщем по первоначальному ТЗ все выполнил. Хостинг при этом у него постоянно глючил. А срок проекта оказывается я затянул. Затем у него появилось дополнительное пожелание подключить систему оплаты PayPal, которое он озвучил в скайпе. Там получилась с Пейпалом взаимное недопонимание. Так вот он мне оплатил всего 500р из 1000р, потом чтобы не платить остаток, подал иск на мой WMID с требованием вернуть 500р. Остерегайтесь такого заказчика - жадный дилетант.
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