Сделать (доделать) форму заказа

Здравствуйте, необходимо оптимизировать сайт banker.am - Сайт открывается через 5 - 10 секунд. Внутренние страницы так же. Подробности в скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть недоделаная форма заявки - http://rusbg.info/ins1/ (см ссылку внизу) "Подать заявку"
Надо доделать и внедрить на сайт, на www.rusbg.info
По сути там надо сделать так чтобы она работала как http://rusbg.info/ins/ ( в полном соответствии с тем как работает данная форма, со всеми алертами, и реакциями)
ПОдробное тЗ:
1. Тут - rusbg.info/ins1/ нажимаем "ПОдать заявку"
2. Открывается форма, пролистываем, нажимаем "Далее"
3. Открывется шаг "Заполнить анкету" Тут по умолчанию требуется поставить "Срок страховки - 12 мес"
4. Вводим дату рождения (рандом), нажимаем "Считать"
5. Выскакивает цифра и кнопка "Заказать"
6. Кнопку "заказать" надо сделать такой же как "Считать"
7. Нажимаем "Заказать"
8. Заполняем поля, нажимаем "Получить полис"
9. Сделать так чтобы далее выходила надпись "Спасибо, мы свяжемся с вами и вышлем вам полис после оплаты. Просим вас для ускорения процесса написать нам на емайл [email protected] по поводу заказа." + форма оплаты пейпал по формуле - Сумма разделить на 1,95 + 5% в Евро. То есть если сумма 159 лев то 159/1,95 = 81,54 евро + 5% = 85,62 евро.
+ напись "Вы можете сделать оплату позже или на счет в Болгарии, для этого просто напишите нам об этом в письме".
Прощу писать в тендере.
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