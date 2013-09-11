Сделать (доделать) форму заказа

Есть недоделаная форма заявки - http://rusbg.info/ins1/ (см ссылку внизу) "Подать заявку"

Надо доделать и внедрить на сайт, на www.rusbg.info

По сути там надо сделать так чтобы она работала как http://rusbg.info/ins/ ( в полном соответствии с тем как работает данная форма, со всеми алертами, и реакциями)

ПОдробное тЗ:

1. Тут - rusbg.info/ins1/ нажимаем "ПОдать заявку"

2. Открывается форма, пролистываем, нажимаем "Далее"

3. Открывется шаг "Заполнить анкету" Тут по умолчанию требуется поставить "Срок страховки - 12 мес"

4. Вводим дату рождения (рандом), нажимаем "Считать"

5. Выскакивает цифра и кнопка "Заказать"

6. Кнопку "заказать" надо сделать такой же как "Считать"

7. Нажимаем "Заказать"

8. Заполняем поля, нажимаем "Получить полис"

9. Сделать так чтобы далее выходила надпись "Спасибо, мы свяжемся с вами и вышлем вам полис после оплаты. Просим вас для ускорения процесса написать нам на емайл [email protected] по поводу заказа." + форма оплаты пейпал по формуле - Сумма разделить на 1,95 + 5% в Евро. То есть если сумма 159 лев то 159/1,95 = 81,54 евро + 5% = 85,62 евро.

+ напись "Вы можете сделать оплату позже или на счет в Болгарии, для этого просто напишите нам об этом в письме".

Прощу писать в тендере.