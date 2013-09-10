Требуется верстальщик-программист

Требуется толковый верстальщик-программист для постоянной удаленной работы.

Что нужно уметь:

Красиво, кроссбраузерно, валидно верстать макеты

Поставить и настроить при необходимости модальные окна

Поставить сайт на цмс

Не бояться разбираться в незнакомых цмс

Понимать что хотим мы.

Быть готовым выполнять мелкие работы, типа убрать из меню, подвинуть плашку и т.д.

От Вас - примеры работ, если есть своя цмс - доступ в демо, стоимость часа работы, примерная стоимость ОТ за верстку одного макета.

Все присылать на почту (в контактных данных) или в комменты сюда.

ЛС не читаются!

Работы много!