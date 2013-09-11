Нужно создать сайт-каталог с большой базой. Дизайн и верстку предоставим.

Краткое ТЗ в приложенном .doc файле.

Это первый этап проекта. Всего будет 4-5 этапов.

Бюджет ограничен, не нужно космических бидов.

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Пожалуйста, не делайте ваш оффер, пока не прочитаете ТЗ.

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Пишите в оффере ваш скайп. Без скайпа ничего не получиться.