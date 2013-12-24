Необходима система бронирования трансферов из/в аэропорт, такси по стране. Максимально возможный выбор условий: города, отели, аэропорты. Автоматический расчет цены за трансфер, но не по расстоянию, по определенным условиям:зоны, населенные пункты, количества человек........... Предельно понятная система с ...
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Нужно спарсить данные с сайта и предоставить мне их в формате таблицы excel.
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