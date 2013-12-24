Спарсить данные с сайта

Веб-программированиеЗавершен11 заявок182 просмотра
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Нужно спарсить данные с сайта и предоставить мне их в формате таблицы excel.

10 лет назад
zerkalo-I
Татьяна 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
dslobozhaninov
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством очень довольна. Все сделал быстро, четко и правильно! Буду обращаться еще и всем рекомендую.
Все отлично
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