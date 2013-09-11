Вызвать javascript функцию из flash файла.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Есть 3 файла формата .fla (Adobe flash).

Нужно в каждом из файлов при проигрывании ролика 1 раз, вызывать функцию javascript - next_slide(). (Можно прописать вот так getURL('javascript:next_slide();'); )

В результате жду 3 fla файла и 3 swf файла.

Javascript
10 лет назад
dsryazan
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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