Разработать тесты на codeception и selenium

Нужно спарсить данные с сайта и предоставить мне их в формате таблицы excel.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть объёмный по функционалу сайт.
Необходимый минимум:
по ТЗ написать тесты с использованием selenium для всего функционала.
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