Создание профильной мультисайтовой CMS

Компания по безопасности, мы работаем с сотнями клиентов в различных отраслях промышленности и тестируем сайты и проверяем электронные письма для наших клиентов. Нужны опытные люди, которые хотят заработать деньги на долгосрочной основе. Это тяжелая работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно возникла потребность реализовать систему с возможностью легко создавать сайты с одинаковым дизайном.
Основные требования:
1. поддержка нескольких шаблонов
2. мультисайтовость
3. настройки для каждого сайта (телефон, город и пр. поля)
4. сео приблуды (тайтлы, мета-теги, чпу, robots.txt, sitemap)
5. быстрота работы и заложенная база под удерждание высоких нагрузок (на одной системе планируется запуск примерно 150 одинаковых сайтов)
6. поддержка кеширования
Собственно сайты простые 3-5 страниц, текстовые страницы + рубрика статей.
Мы всё можем спроектировать и разложить пошагово как какая страница будет выглядеть, даже сверстать можем.
От вас хочется услышать стоимость и сроки примерные (неделя/месяц)
Реализовывать я так понимаю проще на каком-либо фрэймворке т.к. там заложено много базового функционала.
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