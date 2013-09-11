Создание профильной мультисайтовой CMS

Собственно возникла потребность реализовать систему с возможностью легко создавать сайты с одинаковым дизайном.

Основные требования:

1. поддержка нескольких шаблонов

2. мультисайтовость

3. настройки для каждого сайта (телефон, город и пр. поля)

4. сео приблуды (тайтлы, мета-теги, чпу, robots.txt, sitemap)

5. быстрота работы и заложенная база под удерждание высоких нагрузок (на одной системе планируется запуск примерно 150 одинаковых сайтов)

6. поддержка кеширования

Собственно сайты простые 3-5 страниц, текстовые страницы + рубрика статей.

Мы всё можем спроектировать и разложить пошагово как какая страница будет выглядеть, даже сверстать можем.

От вас хочется услышать стоимость и сроки примерные (неделя/месяц)

Реализовывать я так понимаю проще на каком-либо фрэймворке т.к. там заложено много базового функционала.