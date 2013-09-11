Secure coders

Модуль подсчёта стоимости доставки Почтой России и EMS на основе свободного API http://www.postcalc.ru/api.html Например, запрос — http://postcalc.ru/get.php?f=400009&t=413119&w=642... f = индекс отправителя, где – это вносится в wp-admin модуль – константа. Место откуда осуществляется отгрузка. t = индекс, где ...
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Компания по безопасности, мы работаем с сотнями клиентов в различных отраслях промышленности и тестируем сайты и проверяем электронные письма для наших клиентов. Нужны опытные люди, которые хотят заработать деньги на долгосрочной основе. Это тяжелая работа и очень требовательный сроки, так что если нет опыта, который соответствует то эта вакансия не для вас.
Обязаности:
проверка безопасности вебсайта;
симулирование внешней атаки на сайт;
нахождение дыр в сайте;
составление отчёта о проделанной работе.
Более подробная информация будет предоставлена претенденту.
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