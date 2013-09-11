Secure coders

Компания по безопасности, мы работаем с сотнями клиентов в различных отраслях промышленности и тестируем сайты и проверяем электронные письма для наших клиентов. Нужны опытные люди, которые хотят заработать деньги на долгосрочной основе. Это тяжелая работа и очень требовательный сроки, так что если нет опыта, который соответствует то эта вакансия не для вас.

Обязаности:

проверка безопасности вебсайта;

симулирование внешней атаки на сайт;

нахождение дыр в сайте;

составление отчёта о проделанной работе.

Более подробная информация будет предоставлена претенденту.