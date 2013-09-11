Secure coders

$10000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания по безопасности, мы работаем с сотнями клиентов в различных отраслях промышленности и тестируем сайты и проверяем электронные письма для наших клиентов. Нужны опытные люди, которые хотят заработать деньги на долгосрочной основе. Это тяжелая работа и очень требовательный сроки, так что если нет опыта, который соответствует то эта вакансия не для вас.

Обязаности:

проверка безопасности вебсайта;

симулирование внешней атаки на сайт;

нахождение дыр в сайте;

составление отчёта о проделанной работе.

Более подробная информация будет предоставлена претенденту.

10 лет назад
guchy
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Модуль стоимости доставки для WP E-commerce

    $50

    Модуль подсчёта стоимости доставки Почтой России и EMS на основе свободного API http://www.postcalc.ru/api.html Например, запрос — http://postcalc.ru/get.php?f=400009&amp;t=413119&amp;w=642... f = индекс отправителя, где – это вносится в wp-admin модуль – константа. Место откуда осуществляется отгрузка. t = индекс, где ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вызвать javascript функцию из flash файла.

    Есть 3 файла формата .fla (Adobe flash). Нужно в каждом из файлов при проигрывании ролика 1 раз, вызывать функцию javascript - next_slide(). (Можно прописать вот так getURL('javascript:next_slide();'); ) В результате жду 3 fla файла и 3 swf ...

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать отправку из формы и исправить баг

    $50

    Приветствую, Нам требуется сделать 2 не большие задачки: 1) Сайт: http://sotara.ru При нажатии на «Закажи сейчас» – открывается форма. Нужно реализовать отправку данных на email. Проверка на правильность + соблюдения формата ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Платеженая система

    Есть описание настройки платежной системы. Нужно разобраться и подключить к сайту на Magento. Все аккаунты есть, писать скрипты не нужно. Там нужно внедрить код с настройками. Кто может разобраться?

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать несколько лэндингов на LPGenerator.ru

    $500

    Нужно собирать лэндинги в LPGenerator.ru (на входе – PSD-макет с текстом, на выходе – полностью рабочий лэнд). И вносить в них правки (слайдеры, лайтбоксы, цели в метрике и аналитиксе, подключение доменов...). 2-3 задачи в неделю. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модульный паук, ищущий уязвимости на сайтах.

    $5000

    На долгий проект требуется один очень хороший человек. В целом задача следующая: надо написать оболочку и потом потихоньку добавлять модули проверяющие сайт на конкретные уязвимости. Для начала пара примеров: http://cirt.net/nikto2 и https://code.google.com/p/webvulscan/ Это примерно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Система бронирования трансферов, такси

    Необходима система бронирования трансферов из/в аэропорт, такси по стране. Максимально возможный выбор условий: города, отели, аэропорты. Автоматический расчет цены за трансфер, но не по расстоянию, по определенным условиям:зоны, населенные пункты, количества человек........... Предельно понятная система с ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад