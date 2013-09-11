Требуется опытный Unity3D кодер

нужен парсер для сбора определенной информации в сети интернет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Загрузка минимум 20 часов в неделю. Оплата почасовая. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи.
Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета.
Требуются навыки составления ТЗ.
Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ.
Ответственность за результат.
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