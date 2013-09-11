Требуется опытный Unity3D кодер

$3200
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Загрузка минимум 20 часов в неделю. Оплата почасовая. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи.

Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета.

Требуются навыки составления ТЗ.

Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ.

Ответственность за результат.

Unity
10 лет назад
edeynega
Елена 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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