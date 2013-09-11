Переделать каталог товаров на сайте

Сайт сделан на 1С-Битрикс.

Что требуется:

- частично переверстать каталог, в соответствии с разработанными макетами;

- добавить для товара возможность размещать несколько фото (отображаются в виде слайдера);

- добавить для товара рейтинг;

- добавить ссылку «Где купить», ссылается на интерактивную Яндекс карту (карта уже есть, возможно потребуется подправить);

- добавить вывод популярных товаров на главную страницу каталога;

- добавить фильтр по характеристикам товаров;

- для того чтобы фильтрация была возможна, необходимо вынести характеристики товаров из текстового описания, в свойства (количество товаров около 200, характеристик у товара в зависимости от категории в среднем 5-6).

Дополнительно:

- при внесении доработок необходимо сохранить работу адаптивной верстки.