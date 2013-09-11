Переделать каталог товаров на сайте

Ищем крутого программиста на фронт-енд сложных проектов. Проекты разные, бывают объемные, бывают не очень. Но во всех есть много JS, Ajax и эпизодическая отладка совместно с программистами back-end. Нужно хорошо знать английский и быть мега-ответственным. Без ...
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Сайт сделан на 1С-Битрикс.
Что требуется:
- частично переверстать каталог, в соответствии с разработанными макетами;
- добавить для товара возможность размещать несколько фото (отображаются в виде слайдера);
- добавить для товара рейтинг;
- добавить ссылку «Где купить», ссылается на интерактивную Яндекс карту (карта уже есть, возможно потребуется подправить);
- добавить вывод популярных товаров на главную страницу каталога;
- добавить фильтр по характеристикам товаров;
- для того чтобы фильтрация была возможна, необходимо вынести характеристики товаров из текстового описания, в свойства (количество товаров около 200, характеристик у товара в зависимости от категории в среднем 5-6).
Дополнительно:
- при внесении доработок необходимо сохранить работу адаптивной верстки.
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