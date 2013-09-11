Требуется специалист 1С-Битрикс

Обязательно: возможность общения голосом по скайпу. Просьба указывать предложения по оплате. Постоянная работа на ближайшие 3-4 месяца. График и условия работы по согласованию. Необходимо внести ряд правок в самописный движок сайта, как в серверную так и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые программисты!
Требуется для сдельно-премиальной работы по ТЗ на постоянной основе, по проекту над сайтом на CMS 1С-Битрикс "Управление сайтом" Бизнес.
Знание 1С-Битрикса в совершенстве и умение составлять сложные SQL-запросы, знают PHP, HTML, CSS, JS, jQuery, AJAX, XML, JSON и др., умеют разбираться в чужом коде. Навыки качественной, валидной, кроссбраузерной верстки.
Ответственность, быстрая и разумная оценка стоимости ТЗ, без последующего увеличения стоимости.
Четкое соблюдение сроков, качественное и правильное выполнение кода, размещение файлов скриптов по всем требованиям 1С-Битрекса, без последующих постоянных исправлений ошибок и правок.
Внимание! Не сотрудничаем с посредниками, компаниями и командами с не адекватными ценами, просьба заявок не оставлять.
- Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $272
Сайт сделан на 1С-Битрикс. Что требуется: - частично переверстать каталог, в соответствии с разработанными макетами; - добавить для товара возможность размещать несколько фото (отображаются в виде слайдера); - добавить для товара рейтинг; - добавить ссылку ...Закрыт10 лет назад
Ищем крутого программиста на фронт-енд сложных проектов. Проекты разные, бывают объемные, бывают не очень. Но во всех есть много JS, Ajax и эпизодическая отладка совместно с программистами back-end. Нужно хорошо знать английский и быть мега-ответственным. Без ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо прикрепить к сайту автожурнала доску объявлений с возможностью приема платежей за поданные объявления. Сайт пока находится по адресу: http://avtodealer.myjino.ru/. В доске объявлений должна быть возможность подачи объявлений в соответствующие категории и подкатегории, См. приложенный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Обязанности: Верстка, разработка сайтов и интернет магазинов на базе 1С-Битрикс. Требования к квалификации: Основательный опыт работы CMS 1C-Битрикс. Опыт разработки интернет магазинов на базе 1С-Битрикс. Опыт разработки собственных компонентов. Опыт доработки и оптимизации стандартных ...Закрыт10 лет назад
- $10000
Компания по безопасности, мы работаем с сотнями клиентов в различных отраслях промышленности и тестируем сайты и проверяем электронные письма для наших клиентов. Нужны опытные люди, которые хотят заработать деньги на долгосрочной основе. Это тяжелая работа ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Собственно возникла потребность реализовать систему с возможностью легко создавать сайты с одинаковым дизайном. Основные требования: 1. поддержка нескольких шаблонов 2. мультисайтовость 3. настройки для каждого сайта (телефон, город и пр. поля) 4. сео приблуды (тайтлы, мета-теги, чпу, robots.txt, sitemap) 5. быстрота ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Мне нужно от фиксировать отображения в шаблоне ! 1.С делать растяжку картинок до красной отметки http://prntscr.com/1n2vto ну и что бы текст названия был под картинкой по центру 2.Приподнять панель меню http://prntscr.com/1n2vz8Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Модуль подсчёта стоимости доставки Почтой России и EMS на основе свободного API http://www.postcalc.ru/api.html Например, запрос — http://postcalc.ru/get.php?f=400009&t=413119&w=642... f = индекс отправителя, где – это вносится в wp-admin модуль – константа. Место откуда осуществляется отгрузка. t = индекс, где ...Закрыт10 лет назад