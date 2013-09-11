Требуется специалист 1С-Битрикс

Здравствуйте уважаемые программисты!

Требуется для сдельно-премиальной работы по ТЗ на постоянной основе, по проекту над сайтом на CMS 1С-Битрикс "Управление сайтом" Бизнес.

Знание 1С-Битрикса в совершенстве и умение составлять сложные SQL-запросы, знают PHP, HTML, CSS, JS, jQuery, AJAX, XML, JSON и др., умеют разбираться в чужом коде. Навыки качественной, валидной, кроссбраузерной верстки.

Ответственность, быстрая и разумная оценка стоимости ТЗ, без последующего увеличения стоимости.

Четкое соблюдение сроков, качественное и правильное выполнение кода, размещение файлов скриптов по всем требованиям 1С-Битрекса, без последующих постоянных исправлений ошибок и правок.

Внимание! Не сотрудничаем с посредниками, компаниями и командами с не адекватными ценами, просьба заявок не оставлять.