Здравствуйте. Есть сайт http://megashop24.com.ua/ необходимо перенести шаблон на 1с-битрикс Управление сайтом, чтобы получился такой же дизайн, что есть на этом сайте, так же должны быть перенесены скрипты меню верхнего и левого и все скрипты связанные ...