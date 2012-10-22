Здравствуйте уважаемые программисты! Необходимо выполнить ТЗ по изменению регистрации пользователей и активации нового пользователя при помощи смс с паролем на CMS 1С-Битрикс. Краткое описание: - Пользователь в любом случаи регистрируется и вводит Адрес электронной почты, Имя, Фамилия, ...
Молодой, перспективный проект начал подбор для сотрудничества порядочных, добросовестных и профессиональных сотрудников.
Пишите свои предложения и желания по сотрудничеству.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые программисты! Требуется для сдельно-премиальной работы по ТЗ на постоянной основе, по проекту над сайтом на CMS 1С-Битрикс "Управление сайтом" Бизнес. Знание 1С-Битрикса в совершенстве и умение составлять сложные SQL-запросы, знают PHP, HTML, CSS, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт http://megashop24.com.ua/ необходимо перенести шаблон на 1с-битрикс Управление сайтом, чтобы получился такой же дизайн, что есть на этом сайте, так же должны быть перенесены скрипты меню верхнего и левого и все скрипты связанные ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, профессионалы 1С программирования! Просьба доработать внешнею обработку для 1С v8. Данная внешняя обработка служит для выгрузки справочника номенклатура в файл csv. Нужно сделать авто заполнение таблицы в которой настраивается, что необходимо выгружать в файл. ...1С-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Создать визитку для сотрудников интернет-супермаркета megashop24.com.ua. По следующим кретериям: Размер 90х50мм. Двухсторонняя Дизайн визитки должен соответствовать цветовой схеме сайта. Визитка должна быть креативной и запоминающейся Сторона 1. Данные для визитки: должность: Директор, Фамилия: Контовский, Имя: Андрей, Отчество: Васильевич. тел: 0990000000,0980000000, ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Требуется PHP программист для выполнения периодических задач по проекту www.megashop24.com.ua Основные требования: - Знание PHP, JavaScript‚ AJAX‚ XML, HTML+CSS - Умение верстать - Доступность и оперативность выполнения работ - Честность и порядочность - Адекватность - Быстрое ориентированность в коде CMS PhpShop - Знание ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно из одной структуры каталога с сайта http://yugcontract.ua/ (исключить только разделы Классическое фото, Прочие товары и то что в них входит) создать уникальную структуру для сайта http://megashop24.com.ua/ в качестве примера сайт http://www.mobilluck.com.ua/. Цель задачи создать ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходимо с верстать меню каталога товара сайта для www.megashop24.com.ua стиль меню сейчас в разработке, но есть предварительная структура меню по которой ведется разработка, вариант работы меню примерно будет по такому принципу и структуре как ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо быстро и не дорого произвести стилизацию и оформления меню на главной странице сайта www.megashop24.com.ua меню должно получиться на примере сайта http://www.mobilluck.com.ua с некоторыми изменениями и дополнениями, обсуждаться будет с исполнителем.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Проекту www.megashop24.com.ua требуется дизайнер верстальщик для постоянного выполнения периодических работ по верстке и стилизации проекта, после доработок различных функционалов программистом.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для периодического наполнения каталогов проекта www.megashop24.com.ua. Требования: 1) Знания грамотного русского языка. 2) Написания описания для товара. 3) Своевременное выполнения работ. 4) Базовые знание html. 5) Постоянная доступность в рабочее время. 6) Инициативность. 7) Порядочность. 8) Стаж работы в такой сфере деятельности ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется web программист для выполнения периодических задач по проекту www.megashop24.com.ua Основные требования: - Знание PHP, JavaScript‚ AJAX‚ XML, HTML+CSS - Доступность и оперативность выполнения работ - Честность и порядочность - Адекватность - Инициативность Работа с помесячной оплатой, возможна при качественном и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для периодического наполнения каталогов проекта www.megashop24.com.ua. Требования: 1) Знания грамотного русского языка. 2) Написания описания для товара. 3) Своевременное выполнения работ. 4) Базовые знание html. 5) Постоянная доступность. 6) Инициативность. 7) Порядочность. 8) Стаж работы в такой сфере деятельности не менее ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад