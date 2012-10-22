megashop24

Андрей megashop24

 
48 летУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Проекты интернет-магазина MegaShop24.com.ua

Молодой, перспективный проект начал подбор для сотрудничества порядочных, добросовестных и профессиональных сотрудников.

Пишите свои предложения и желания по сотрудничеству.

  • Изменение регистрации на 1С-Битриксе

    Здравствуйте уважаемые программисты! Необходимо выполнить ТЗ по изменению регистрации пользователей и активации нового пользователя при помощи смс с паролем на CMS 1С-Битрикс. Краткое описание: - Пользователь в любом случаи регистрируется и вводит Адрес электронной почты, Имя, Фамилия, ...

    PHPJavascriptHTMLCSSjQueryAjaxБитрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется специалист 1С-Битрикс

    Здравствуйте уважаемые программисты! Требуется для сдельно-премиальной работы по ТЗ на постоянной основе, по проекту над сайтом на CMS 1С-Битрикс "Управление сайтом" Бизнес. Знание 1С-Битрикса в совершенстве и умение составлять сложные SQL-запросы, знают PHP, HTML, CSS, ...

    PHPJavascriptHTMLCSSjQueryAjaxБитриксSQL1С-Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка на 1С-Битрикс

    Здравствуйте. Есть сайт http://megashop24.com.ua/ необходимо перенести шаблон на 1с-битрикс Управление сайтом, чтобы получился такой же дизайн, что есть на этом сайте, так же должны быть перенесены скрипты меню верхнего и левого и все скрипты связанные ...

    Битрикс1С-Битрикс
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Несложная доработка для внешней обработки 1С v8

    Здравствуйте, профессионалы 1С программирования! Просьба доработать внешнею обработку для 1С v8. Данная внешняя обработка служит для выгрузки справочника номенклатура в файл csv. Нужно сделать авто заполнение таблицы в которой настраивается, что необходимо выгружать в файл. ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Визитка

    $20

    Создать визитку для сотрудников интернет-супермаркета megashop24.com.ua. По следующим кретериям: Размер 90х50мм. Двухсторонняя Дизайн визитки должен соответствовать цветовой схеме сайта. Визитка должна быть креативной и запоминающейся Сторона 1. Данные для визитки: должность: Директор, Фамилия: Контовский, Имя: Андрей, Отчество: Васильевич. тел: 0990000000,0980000000, ...

    Дизайн визиткиСайт-визитка
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется PHP программист

    Здравствуйте. Требуется PHP программист для выполнения периодических задач по проекту www.megashop24.com.ua Основные требования: - Знание PHP, JavaScript‚ AJAX‚ XML, HTML+CSS - Умение верстать - Доступность и оперативность выполнения работ - Честность и порядочность - Адекватность - Быстрое ориентированность в коде CMS PhpShop - Знание ...

    PHPJavascriptHTMLCSSAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать структуру каталога для ИМ

    Здравствуйте. Нужно из одной структуры каталога с сайта http://yugcontract.ua/ (исключить только разделы Классическое фото, Прочие товары и то что в них входит) создать уникальную структуру для сайта http://megashop24.com.ua/ в качестве примера сайт http://www.mobilluck.com.ua/. Цель задачи создать ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка меню на главной

    Здравствуйте, необходимо с верстать меню каталога товара сайта для www.megashop24.com.ua стиль меню сейчас в разработке, но есть предварительная структура меню по которой ведется разработка, вариант работы меню примерно будет по такому принципу и структуре как ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Стилизация и оформления меню на главной странице

    Здравствуйте. Необходимо быстро и не дорого произвести стилизацию и оформления меню на главной странице сайта www.megashop24.com.ua меню должно получиться на примере сайта http://www.mobilluck.com.ua с некоторыми изменениями и дополнениями, обсуждаться будет с исполнителем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер-верстальщик

    Здравствуйте. Проекту www.megashop24.com.ua требуется дизайнер верстальщик для постоянного выполнения периодических работ по верстке и стилизации проекта, после доработок различных функционалов программистом.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для периодического наполнения каталогов проекта www.megashop24.com.ua. Требования: 1) Знания грамотного русского языка. 2) Написания описания для товара. 3) Своевременное выполнения работ. 4) Базовые знание html. 5) Постоянная доступность в рабочее время. 6) Инициативность. 7) Порядочность. 8) Стаж работы в такой сфере деятельности ...

    HTML
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется веб-программист

    Здравствуйте. Требуется web программист для выполнения периодических задач по проекту www.megashop24.com.ua Основные требования: - Знание PHP, JavaScript‚ AJAX‚ XML, HTML+CSS - Доступность и оперативность выполнения работ - Честность и порядочность - Адекватность - Инициативность Работа с помесячной оплатой, возможна при качественном и ...

    PHPJavascriptHTMLCSSAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется удаленный контент-менеджер

    Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для периодического наполнения каталогов проекта www.megashop24.com.ua. Требования: 1) Знания грамотного русского языка. 2) Написания описания для товара. 3) Своевременное выполнения работ. 4) Базовые знание html. 5) Постоянная доступность. 6) Инициативность. 7) Порядочность. 8) Стаж работы в такой сфере деятельности не менее ...

    HTML
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
dmitrirudenko
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Верстка меню на главной
Все на высоте, знает чего хочет, четко ставит задачи, приятен в общении. С оплатой никаких проблем. Рекомендую!
С Дмитрием работа само удовольствие, все быстро, четко и без лишних вопросов. Буду дальше сотрудничать.
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Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Стилизация и оформления меню на главной странице
Приятно работать с Андреем. Приятный в общении, всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.
С Маргаритой приятно работать, работу выполняет быстро, качественно, проявляет творческий подход к работе, а также с рекомендациями для улучшения проекта. Я очень доволен, Маргарита превосходный дизайнер с уникальным чувством стиля и изысканным вкусом. Кто будет обращаться, я уверен что не пожалеет. Успехов Вам Маргарита. Вы молодец!!!
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