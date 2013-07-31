Несложная доработка для внешней обработки 1С v8

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Завершен3 заявки241 просмотр

Здравствуйте, профессионалы 1С программирования! Просьба доработать внешнею обработку для 1С v8. Данная внешняя обработка служит для выгрузки справочника номенклатура в файл csv. Нужно сделать авто заполнение таблицы в которой настраивается, что необходимо выгружать в файл. Подробнее во вложенном ТЗ.

Обработку отправлю дополнительно исполнителю.

12 лет назад
megashop24
Андрей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Korwinus
Митя 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$19
1 день
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Заявки фрилансеров

Korwinus
Митя 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад