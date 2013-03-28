Добрый день! задача следующая: настройка уже существующих конфигураций в паре управление торговлей 10.3 и розница 1.0 для полноценной работы магазина.
Импорт групп номенклатуры с вложенностью
Требуется сделать импорт в 1С 8.2 УТ11 групп номенклатуры с сохранением кодов и вложенности (прилагаю файл номенклатуры), если обработка сможет импортировать и товары сразу в эти папки - будет преимуществом в выборе исполнителя. Сроки исполнения - как можно скорее.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $501С-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
тема: AвтoMaти3aция pa6oты oтдeлa кaдpoв cпoMoщью 1 c пpeдпpиятия 8.0. нужна пояснительная на 30 страниц и скриншоты программы. срок-стоимость?1С-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
доработать печатную форму 1C 8.3 УТ "Заявка Клиента" так, чтобы на одном листе печатало сразу три копии формы - одна под другой на одном листе. дополнительно ещё предусмотреть, что если три копии заявки не ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать СЕГОДНЯ страницу 404, сайт на битриксе, сейчас её нет, опыт обязателен, т.к. стандартные процедуры не помогли. Если все ОК, будет дальнейшее сотрудничество, есть постоянные задачи по программированию (битрикс, джумла, прочее). ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
ТЗ по 1С:Предприятие, конфигурация УТ 10.3. Нужно сделать импорт прайс-листа в формате Excel с товарами в нулевую базу. Импортировать нужно 4 колонки: наименование товара, ед.измерения, артикул и розничная цена. Плюс там есть разбивка по ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Имеется интернет магазин. Весь учёт ведём на данный момент в exel, что совсем неудобно. Решили перейти на 1С. Версия не принципиальна, установили для ознакомления 7 версию. Необходимо её настроить и адаприровать под нужды нашего ...1С-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужна удаленная установка 1с бухгалтерия 8 с установкой на отдельный сервер, СУБД — SQLserver. Требования к 1С бухгалтерия 8: Должна работать на несколько рабочих мест по сети (сейчас 2 бухгалтера, 10 менеджеров с ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходима консультация по организации взаимодействия 1С с веб-сервисом. Задача не тривиальная. Если вы не уверены в своих знаниях, прошу не отписываться. Спасибо.1С-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо выгрузить справочники (Дисконтные карты и данные клиентов привязанные к этим картам) во Frontol 4.9.9 или в конфигурацию Далион УМ. Файл конфигурации прикладываю. Доступ к Далиону иFrontol скину ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доброго дня. Необходимо дописать прилагаемую обработку выгрузки из конфигурации Торговля и склад 9.2 (измененная) в Frontol 4.9.9 Что нужно 1. Чтобы выгружало весовой товар (плу, штрихкод) MD ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад