Импорт групп номенклатуры с вложенностью

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Требуется сделать импорт в 1С 8.2 УТ11 групп номенклатуры с сохранением кодов и вложенности (прилагаю файл номенклатуры), если обработка сможет импортировать и товары сразу в эти папки - будет преимуществом в выборе исполнителя. Сроки исполнения - как можно скорее.

12 лет назад
rashns
Роман 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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