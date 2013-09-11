Изменение регистрации на 1С-Битриксе

Здравствуйте уважаемые программисты!

Необходимо выполнить ТЗ по изменению регистрации пользователей и активации нового пользователя при помощи смс с паролем на CMS 1С-Битрикс.

Краткое описание:

- Пользователь в любом случаи регистрируется и вводит Адрес электронной почты, Имя, Фамилия, Номер мобильного телефона

- После нажатия кнопки регистрация отправляется смс с паролем для дальнейшего входа и подтверждения телефона.

- Активация происходит после ввода пароля и нажатие на кнопку «Вход» полученного в смс

- Логину при регистрации присваивается номер телефона

- Отправляется стандартное письмо на почту об успешной регистрации

- После или в процессе регистрации пользователь может привязать аккаунт соц. сервиса. (без предварительной регистрации, активироваться с помощью соц. сети пользователь не может)

- После привязки соц. сервиса к пользователю, пользователь есть возможность авторизоваться в интернет-магазине в один клик по нажатию, привязанному к пользователю аккаунта соц. сервиса.(стандартный функционал)

Формы должны быть выполнены в разделе Веб-формах, с целью интеграции с CRM Битрикс24.

ТЗ вышлю по запросу, после общения со специалистом.

Требуется специалист по 1С-Битриксу, который быстро качественно внесет изменения на сайте, по адекватной цене.

Размещение кода и файлов скрипта должны быть по всем требованием 1С-Битрикса, с возможностью коррекции и правок через режим правок.

Знание PHP, HTML, CSS, JS, jQuery, AJAX, XML, JSON и др., умение разбираться в чужом коде. Навыки качественной, валидной, кроссбраузерной верстки.

Обязательное требование, это адекватная стоимость работы, соблюдение срока выполнения и качество выполнения работы, для постоянного дальнейшего сотрудничества над проектом.

Просьба указать предполагаемые сроки и стоимость работы.

Внимание! Не сотрудничаем с посредниками, компаниями и командами с не адекватными ценами, просьба заявок не оставлять.