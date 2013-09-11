Изменение регистрации на 1С-Битриксе

Загрузка минимум 20 часов в неделю. Оплата почасовая. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Требуются навыки составления ТЗ. Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ. Ответственность за результат.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые программисты!
Необходимо выполнить ТЗ по изменению регистрации пользователей и активации нового пользователя при помощи смс с паролем на CMS 1С-Битрикс.
Краткое описание:
- Пользователь в любом случаи регистрируется и вводит Адрес электронной почты, Имя, Фамилия, Номер мобильного телефона
- После нажатия кнопки регистрация отправляется смс с паролем для дальнейшего входа и подтверждения телефона.
- Активация происходит после ввода пароля и нажатие на кнопку «Вход» полученного в смс
- Логину при регистрации присваивается номер телефона
- Отправляется стандартное письмо на почту об успешной регистрации
- После или в процессе регистрации пользователь может привязать аккаунт соц. сервиса. (без предварительной регистрации, активироваться с помощью соц. сети пользователь не может)
- После привязки соц. сервиса к пользователю, пользователь есть возможность авторизоваться в интернет-магазине в один клик по нажатию, привязанному к пользователю аккаунта соц. сервиса.(стандартный функционал)
Формы должны быть выполнены в разделе Веб-формах, с целью интеграции с CRM Битрикс24.
ТЗ вышлю по запросу, после общения со специалистом.
Требуется специалист по 1С-Битриксу, который быстро качественно внесет изменения на сайте, по адекватной цене.
Размещение кода и файлов скрипта должны быть по всем требованием 1С-Битрикса, с возможностью коррекции и правок через режим правок.
Знание PHP, HTML, CSS, JS, jQuery, AJAX, XML, JSON и др., умение разбираться в чужом коде. Навыки качественной, валидной, кроссбраузерной верстки.
Обязательное требование, это адекватная стоимость работы, соблюдение срока выполнения и качество выполнения работы, для постоянного дальнейшего сотрудничества над проектом.
Просьба указать предполагаемые сроки и стоимость работы.
Внимание! Не сотрудничаем с посредниками, компаниями и командами с не адекватными ценами, просьба заявок не оставлять.
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