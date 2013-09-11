Форма обратной связи

$10
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок150 просмотров
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Надо на сайте http://new.vykup-avto.su/ настроить форму обратной связи, верстальщик к сожалению не справился..

Сейчас на сайте есть скрипт отправки, но он работает не корректно. Надо написать новый или отредактировать старый.

Требования:

- отправка сообщения на указанную почту

- подстановка в "адрес отправителя" e-mail адрес из сообщения

- подстановка в "имя отправителя" имя из сообщения

- сообщение о неправильно заполненых / о не заполненых полях

- выделение (например красной рамкой) не правильно заполненых полей

- проверка правильности ввода адреса e-mail

- после отправки сообщения возврат на страницу и очистка полей

- оповещение всплывающим сообщением об успешной отправке

Формат письма:

Тема: «Выкуп автомобиля /Марка и модель/"

Письмо:

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Заявка на выкуп автомобиля:

Марка и модель: /Марка и модель/

Год выпуска: /Год выпуска по ПТС/, пробег: /Реальный пробег/

Количество владельцев по ПТС: /Количество хозяев по ПТС/

Желаемая цена: /Минимальная желаемая цена/

Срочность продажи: /Срочность продажи/

Дополнительная информация:

/Дополнительная информация/

Контакты:

Телефон для связи: /Контактный телефон для связи/

Контактное лицо: /Контактное лицо/

Месторасположение: /В каком районе находится машина/

Сообщение отправлено с сайта www.vykup-avto.su /без гиперссылки/.

Приложение /Фотография автомобиля/

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10 лет назад
Alek001
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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