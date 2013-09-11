Форма обратной связи

Сайт нужно разработать на 1С-Битрикс. Основные разделы сайта: - анкета для регистрации партнера; - профиль партнера в ЛК; - разделы новостей, акций и статей; - опросы; - каталог товаров; - раздел заказов в ЛК (добавление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо на сайте http://new.vykup-avto.su/ настроить форму обратной связи, верстальщик к сожалению не справился..
Сейчас на сайте есть скрипт отправки, но он работает не корректно. Надо написать новый или отредактировать старый.
Требования:
- отправка сообщения на указанную почту
- подстановка в "адрес отправителя" e-mail адрес из сообщения
- подстановка в "имя отправителя" имя из сообщения
- сообщение о неправильно заполненых / о не заполненых полях
- выделение (например красной рамкой) не правильно заполненых полей
- проверка правильности ввода адреса e-mail
- после отправки сообщения возврат на страницу и очистка полей
- оповещение всплывающим сообщением об успешной отправке
Формат письма:
Тема: «Выкуп автомобиля /Марка и модель/"
Письмо:
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Заявка на выкуп автомобиля:
Марка и модель: /Марка и модель/
Год выпуска: /Год выпуска по ПТС/, пробег: /Реальный пробег/
Количество владельцев по ПТС: /Количество хозяев по ПТС/
Желаемая цена: /Минимальная желаемая цена/
Срочность продажи: /Срочность продажи/
Дополнительная информация:
/Дополнительная информация/
Контакты:
Телефон для связи: /Контактный телефон для связи/
Контактное лицо: /Контактное лицо/
Месторасположение: /В каком районе находится машина/
Сообщение отправлено с сайта www.vykup-avto.su /без гиперссылки/.
Приложение /Фотография автомобиля/
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