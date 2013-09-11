Сайт конференц залов

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок121 просмотр
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Планируемые основные модули :

1. Календарь .(Внесение (Import .ics ), просмотр статусов( занято, свободно, забронировано ) залов ) отбор залов)

Скрип для My SQL -HTML есть (http://kigkonsult.se/iCalcreator/)

2.Модули расчёта (Калькуляторы).

3.Таблица сравнения

Функционал :

1. Регистрация

2. размещение заявки проекта = тендер=исполнитель

3. Поиск по :

a. Свободной дате места аренды +цена аренды цена дополнительных услуг зала+ питание=стоимость проведения мероприятия

b. Фильтры поиска дополнительным свойства исполнителей .

4. Расчёт стоимости мероприятий на основании отобранных исполнителей

a. Построение сравнительных таблиц цен проведения мероприятия

5. Отбор исполнителя

10 лет назад
dvakiev
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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