Установка портала на сервер.

Надо на сайте http://new.vykup-avto.su/ настроить форму обратной связи, верстальщик к сожалению не справился.. Сейчас на сайте есть скрипт отправки, но он работает не корректно. Надо написать новый или отредактировать старый. Требования: - отправка сообщения на указанную почту - ...