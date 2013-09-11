Jquery sliter диапазона цен, аналог Яндекс.Маркета

Нужно будет сделать скрипт который будет собирать товары в csv файл. ТЗ в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен слайдер на jquery, аналог диапазона цен http://market.yandex.ua/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-VIS=70-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&hid=91013 - такой http://clip2net.com/s/5Jx58F
1) выбор диапазона
2) несколько мнимых интервалов, в которых шаг различается. Т.е. например: первая треть с шагом 100 ед., вторая с шагом 200, третья 500.
3) подсветка доступного интервала при поиске (т.е. входящий параметр, подсвечивающий определенный диапазон, как диапазон в котором будет какой-либо результат)
4) в крайних положениях слайдеров, значение —
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется установка портала "STALKER" на удалённый сервер. В задачу входит также установка и настройка всех необходимых библиотек и пакетов на сервере. Дополнительная информация о портале http://wiki.infomir.eu/doku.php/stalker:startЗавершен10 лет назад
Есть баннер - при наведении на него курсора - вокруг курсора воспроизводилась анимация (двигаясь соотв движению курсора)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть довольно крупный проект (orangecreative точка ру/za). По нему необходима доработка целого ряда модулей. Сайт написан на фреймворках, админка реально простая и удобная (ее меню соответствует структуре меню, ничего лишнего. В настоящий момент необходимо осуществить ...Завершен10 лет назад
- $10000
Требуется программист c опытом работы Django. Также должен быть опыт с HTML5, jQuery, CSS3.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется программист который осуществит следующие задачи: 1. Напишет скрипты авторизации в сети инстаграм 2. Прикрутит к ним автоматическую накрутку лайков, фолловеров. 3. Создаст форму заказа для запуска 4. Выведет показатели статистики работы по каждому заказу. Все обсуждается в Icq или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Для сайта http://www.grenada-s.ru/ требуется прикрутить валидацию для формы оформления заказа (корзине). Надо, чтобы она контролировала заполнение обязательных полей. Форма не простая, а хитрая: есть версия формы для физ. лиц и юр. лиц. Переключается табами, и для каждой ...Завершен10 лет назад
Всем привет. Есть сайт написаный на Python. Нужно внести изменения. Регион Киев. Работа удаленная, по задачам. На данный момент поправок на сайт много.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Планируемые основные модули : 1. Календарь .(Внесение (Import .ics ), просмотр статусов( занято, свободно, забронировано ) залов ) отбор залов) Скрип для My SQL -HTML есть (http://kigkonsult.se/iCalcreator/) 2.Модули расчёта (Калькуляторы). 3.Таблица сравнения Функционал : 1. Регистрация 2. размещение заявки проекта = тендер=исполнитель 3. Поиск ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Надо на сайте http://new.vykup-avto.su/ настроить форму обратной связи, верстальщик к сожалению не справился.. Сейчас на сайте есть скрипт отправки, но он работает не корректно. Надо написать новый или отредактировать старый. Требования: - отправка сообщения на указанную почту - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад