Парсер базы товаров

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок172 просмотра
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Нужно будет сделать скрипт который будет собирать товары в csv файл.

ТЗ в приложении

10 лет назад
dumix69
Андрей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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