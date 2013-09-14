Скрипт массовой загрузки картинок в Drupal

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки154 просмотра
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Итак. У меня Друпал 7.

Есть 7 типов материалов, в которых есть поля для загрузки картинок (одно поле для каждого материала).

Есть папки в каталоге images с разными ID. И есть txt файл в таком формате: NID|ID, где NID это номер ноды на моем сайте, а ID это номер папки в каталоге images.

Необходимо массово загрузить картинки в поля нод согласно txt файлу. Т.е. если в txt файле указано 100|2910, то загружаем в ноду 100 все картинки из папки images/2910/

Возможно поможет: http://xandeadx.ru/blog/drupal/393

Сроки: 2 дня.

Жду предложения.

Drupal
10 лет назад
xparsing
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
15 минут назад
10 лет назад
$50
2 дня
Настоящий специалист по парсерам контента, массовым добавлениям и т.д. Работает качественно и быстро решает возникшие проблемы.
Не первый раз работаем, как всегда все ок! Отличный заказчик! Оценка +10
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