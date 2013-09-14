Скрипт массовой загрузки картинок в Drupal

Итак. У меня Друпал 7.

Есть 7 типов материалов, в которых есть поля для загрузки картинок (одно поле для каждого материала).

Есть папки в каталоге images с разными ID. И есть txt файл в таком формате: NID|ID, где NID это номер ноды на моем сайте, а ID это номер папки в каталоге images.

Необходимо массово загрузить картинки в поля нод согласно txt файлу. Т.е. если в txt файле указано 100|2910, то загружаем в ноду 100 все картинки из папки images/2910/

Возможно поможет: http://xandeadx.ru/blog/drupal/393

Сроки: 2 дня.

Жду предложения.