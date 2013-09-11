PHP- программист

В команду фрилансеров, занимающихся веб разработками различного уровня сложности, требуется программист со знанием PHP, javascript, html, css.

Желательно знание таких CMS как MODx, Битрикс, HostCMS. Предстоящий проект связан с MODx, разработка модуля бронирования для этой CMS по предоставленному ТЗ. Также разработка калькулятора для сайта по продаже окон (калькулятор со своей админкой). В общем работы много, и поэтому нужен только уверенный в своих способностях кандидат, которому не составит труда быть постоянно на связи.