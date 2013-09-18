Jquery sliter диапазона цен, аналог Яндекс.Маркета

нужен слайдер на jquery, аналог диапазона цен http://market.yandex.ua/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-VIS=70-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&hid=91013 - такой http://clip2net.com/s/5Jx58F

1) выбор диапазона

2) несколько мнимых интервалов, в которых шаг различается. Т.е. например: первая треть с шагом 100 ед., вторая с шагом 200, третья 500.

3) подсветка доступного интервала при поиске (т.е. входящий параметр, подсвечивающий определенный диапазон, как диапазон в котором будет какой-либо результат)

4) в крайних положениях слайдеров, значение —

Указывайте примерную стоимость.