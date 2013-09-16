Доработать сайт

Адрес сайта: http://pn-edu.ru/

1. При нажатии на рубрику "Наши программы", появляется страница с новостями о награждении: http://pn-edu.ru/news – при нажатии нужно просто переадресовывать на этот раздел: http://pn-edu.ru/outside

2. Календарь на сайте, вместо дат тренингов и семинаров, показывает те изменения, которые были сделаны на сайте. – надо сделать активным календарь только для тех, событий (тренингов и семинаров), что будут проходить. Привязать его к датам тренингов.

3. Не работает на сайте онлайн-консультант, нужно заменить на лайвзилу. Код пришлю.

4. Добавить к каждой программе обучения (внизу) кнопку со ссылкой на регистрацию:

http://pn-edu.ru/index.php?do=feedback

5. Добавить антивирус на сайт, и защиту от подбора паролей, если это можно сделать.

От вас:

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2. Цена

3. Скайп