Сделать залогинивание при переходе по рассылке

Когда к клиенту приходит рассылка, чтоб нажимая на любую ссылку происходило автоматом его залогинивание на сайте (под его логином и паролем). Идентификация по емайлу.

Вне зависимости от того ссылку на какую страницу сайта мы поставим.

И отдельно просчитайте сколько будет стоить, чтоб система запоминала клиента пока он не почистит куки.

Сайт на оскоммерсе.

Напишите, пожалуйста, стоимость и сроки.

Задач очень много, надеюсь на постоянное сотрудничество.