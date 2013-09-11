Доработки к сайту

1) сделать возможность смены дизайна через 1 файл-шаблон html

2) в конструкторе заданий возле каждого поля для ответа возможность поставить галочку - перенести в план.

3) в разделе "Мои цели" возле каждой цели сделать кнопку "проработать". При нажатии на кнопку отображаются 50 полей для заполнения, все что напишут в них автоматом переходит в план.

4) планировщик:

все задачи, которые перенеслись с доп. заданий тут приведены в таблицу.

Наименование задачи

Важность от 0 до 100. по умолчанию 0.

дата начала. по умолчанию пусто.

дата окончания. по умолчанию пусто.

% выполнения

возможность сортировки по важности и по датам, по % выполнения по убыванию и возрастанию.

галочка отобразить выполненные задачи - по умолчанию задачи со 100% выполнения скрываются

5) ежедневник.

выбираем дату или диапазон дат и выдает список тех задач, которые нужно выполнить в эти даты. выдается точно такая же табличка как в планировщике, только отфильтрованная по задачам дата выполнения которых попадает на выбранную дату/даты.

кнопка печать - возможность печати задач на выбранные даты.

в ежедневнике есть возможность менять даты, важность и % выполнения

6) напоминания по емайлу:

6.1) если до 12:00 следующего дня ни по одной задачи, которая была запланирована на текущий день не было прибавки хоть на 1%. текст дам позже.

6.2) если в течении 3-х дней не заходил в личный кабинет и ему не высылалось напоминание по пункту выше.

7) график успеха: строится по каждому дню как сумма прироста % по задачам в этот день.

Могу выслать файлы на основе которых нужно сделать доработки.