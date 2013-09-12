Экспорт/импорт пользователей wodrpress

Задача следующая:

Есть сайт на wordpress 3.5.1. На сайте активно используется плагин UserAccessManager, ограничивающий доступ к некоторым разделам и категориям статей для отдельных пользоватей.

1) Необходимо сделать плагин, с помощью которого можно будет выгрузить данные пользователей (не просто метаданные, а с учетом групп доступа UserAccessManager) в формате .csv.

Затем, внести изменения в колонку с группами доступа (добавить/удалить) и вгрузить обратно на WP.

2) Предпочтительный вариант! В таблице .csv только 2 колонки: e-mail пользователя и название группы доступа. Админ вносит изменения (добавить/удалить группу доступа UAM) в таблицу и вгружает обратно на сайт.

Результатом обоих вариантом должно являться удобное и массовое изменение прав доступа к разделам и категориям статей на сайте.

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Предлагая свои услуги:

1) Укажите один из предложенных вариантов выполнения задачи, который вы можете выполнить (либо предложите и подробно распишите свой вариант).

2) Укажите стоимость Ваших услуг.