Парсинг сайтов

Стоит задача брать базу объявлений с двух сайтов, анализировать информацию (удалять повторяющиеся объявления), сравнивать с основной базой данных и добавлять информацию в эту базу. (автоматический режим и ручной). Все должно работать даже если появятся изменения на сайтах.

+ отправка смс в зависимости от результатов добавления.

Я вижу два решения:

1. Скрипт на сервере. Использование онлайн сервисов отправки смс сообщений.

2. ПО под Windows. Отправка смс через хардварный модем(3g модем свисток). (желательный вариант)

Жду Ваши предложения, цену и сроки. Спасибо.