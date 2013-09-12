Задание программисту PHP со знаниями MySQL, JQuery

Ищем програмиста PHP со знаниями MySQL и JQuery.

Задание в приложении. Все вопросы и предложения направляйте на скайп

Просьба! Сначала прочитайте задание (файл в приложении) и постарайтесь его (задание) понять прежде чем будете задавать вопросы.

Пишите цену и сроки, необходимые Вам для реализации данного задания.

Мы очень серьезно относимся к работе и всегда выполняем взятые на себя обязательства.

Наш BL можно посмотреть здесь: https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=090073767259