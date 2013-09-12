Задание программисту PHP со знаниями MySQL, JQuery

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок313 просмотров
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Ищем програмиста PHP со знаниями MySQL и JQuery.

Задание в приложении. Все вопросы и предложения направляйте на скайп

Просьба! Сначала прочитайте задание (файл в приложении) и постарайтесь его (задание) понять прежде чем будете задавать вопросы.

Пишите цену и сроки, необходимые Вам для реализации данного задания.

Мы очень серьезно относимся к работе и всегда выполняем взятые на себя обязательства.

Наш BL можно посмотреть здесь: https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=090073767259

PHPMySQLjQuery
10 лет назад
MMSCZ
65 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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