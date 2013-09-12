Задание программисту PHP со знаниями MySQL, JQuery

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Ищем програмиста PHP со знаниями MySQL и JQuery.
Задание в приложении. Все вопросы и предложения направляйте на скайп
Просьба! Сначала прочитайте задание (файл в приложении) и постарайтесь его (задание) понять прежде чем будете задавать вопросы.
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