Доработка сайта на MODx

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок110 просмотров
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Есть такая задача на модикс:

Сайт состоит из 5-6 страниц. Предполагаемые названия страниц и их содержание:

Главная – зависит от шаблона;

О компании – текстовое описание, возможно с картинками или без;

Оборудование - текстовое описание, возможно с картинками или без;

Web-форма заказа – обязательные и необязательные поля. Предполагаемые поля формы - название компании, адрес/регион, контактное лицо, телефон, е-mail, поле для текста.

Доставка – текстовое описание, возможно с картинками или без;

Контакты – текст и яндекс или гугл карта.

Количество страниц и полей формы не изменится, поменяться могут только их названия, точные укажу в ТЗ.

Шаблон найдем с версткой, нужно будет вставить лого, может еще мелких доработок по шаблону понадобится, типа кнопку или элемент добавить/убрать/подвинуть и тому подобное, смотря какой шаблон найдем.

Контент, тайтлы и урлы, текст в футер с меня.

Цена, сроки, вопросы?

MODX
10 лет назад
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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