Необходимо доработать систему поддержки kayako

Здравствуй. Есть конструктор тортов на флэш: http://cakes.kz/konstruktor/konstruktor.swf Который делался по подобию: http://www.sugarplumstudio.com/cake_constructor/index.htm Теперь нужно изменить внешний вид, чтобы он стал ближе к своему образцу и сделать некоторые поправки: 1. надо соотнести размеры ярусов торта (описание в приложение) 2. убрать стальной блеск 3. и ...