Написать модуль для сайта Joomla3

Сайт matveevip.ru

Нужно написать модуль "Актуальные вакансии", чтобы на первой странице отображались первые три вакансии, а потом при нажатии кнопки "Подробнее..." раскрывалась примерно вот такая страница http://jstream.ru/resume/lastresume.aspx

Ну и в админке сделать форму для добавления администратором новой вакансии.