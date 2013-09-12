Frontend-программист

Требуется js-программист для сдельной работы, которая включает: анализ требований, участие в проектирование архитектуры решения, разработка и тестирование.

В перспективе, "руководство" группой разработчиков (которое включает: поиск исполнителей, постановку задач, контроль исполнения).

Требования: jquery, html5, css3, git, наличие 5-7 проектов в качестве основного frontend программиста.

Задачи: проектирование ajax, написание frontend-кода для ajax (без верстки).

От вас нужна следующая информация (срок и стоимость) по следующим сайтам:

1. kationit.com (здесь ajax только админка*)

2. nurdus.com (здесь ajax админка и все переходы, формы и т.д.)

3. zakamye.ru (здесь ajax админка и все переходы, формы и т.д.)

4. getnk.ru (здесь ajax админка и все переходы, формы и т.д.)

Админка* представляет собой копию основного сайта (в части оформления и дизайна) с добавление кнопок для редактирования контента.

Просим указывать общую стоимость, срок и стоимость одного часа работы.

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Дополнительная информация: В связи с тем что, многим фрилансерам было сложно ответить (по понятным причинам) на вопрос о стоимости и сроках, мы "немного" конкретизируем задачу...

Итак: backend будет писать в связке mongodb+bottle.py (python), но данный вопрос не должно вас заботить , так как серверная часть будет полностью написана другими участниками проекта и вам будут предоставлены готовые ссылки, возвращающие json.

Все генерируемые страницы будут подробно описаны (каждое поле, порядок обработки каждого ответа), всё по строгому ТЗ, если будут не точности в ТЗ, то они будут корректироваться (возможно, вы, так же будете привлечены не только к согласованию ТЗ, но и частичному написанию, понятно что не бесплатно).

Во вложении более подробно о ранее упомянутых "проектах".