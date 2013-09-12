Биржа криптовалют (Биткоитн и пр.)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Требуется создать биржу обмена криптовалют на подобие cryptsy.com / btc-e.com

Неполное ТЗ доступно здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2489532/cryptomarket.docx

Полное бужет дописано в ближайшее время

Использование проверенных инструментов (https://bitcointalk.org/index.php?topic=87836.0) и опыт работы с ними приветствуется.

10 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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