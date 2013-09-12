Сделать анимацию кроссбраузерной

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Анимация работает корректно только в Firefox.

Необходимо, чтобы анимация корректно отображалась также в

IE - 9-10

Chrome

.

10 лет назад
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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