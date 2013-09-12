Сделать анимацию кроссбраузерной

Требуется python-программист для сдельной работы, которая включает: анализ требований, проектирование архитектуры решения (возможно, документирование), разработка и тестирование. В перспективе, "руководство" группой разработчиков (которое включает: поиск исполнителей, постановку задач, контроль исполнения). Требования: bottle.py, mongodb, json, jquery (общее ...
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