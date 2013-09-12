Сделать анимацию кроссбраузерной

Программист попал в больницу ищем замену Нужен программист на проект Есть четкое ТЗ разбитое на итерации Всего итераций 10, из которых 2 готово Оплата за каждую итерацию 500$ Время на одну итерацию 10 дней (это уже с запасом) Работа по договору, ...