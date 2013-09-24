Требуется парсер или разовый парсинг

Веб-программированиеЗавершен10 заявок202 просмотра
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Всем привет, требуется парсер либо разовый парсинг одного интернет магазина.

Сcskre на магазин дам в личном сообщении, чтобы тут не палить.

10 лет назад
NetSkriper
Алексей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
10 лет назад
$50
1 день
Скорость и качество на высоте. Дмитрий "догоняет" и "перегоняет" заказчика, предлагая свои решения. Рекомендую.
Алексей рассмотрел и принял мои предложения по расширению задания, постоянно на связи - все мелкие вопросы решались мгновенно, оплата вовремя. Рекомендую!
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