Всплывающее окно на jQuery

Сам пишу на PHP но для одного сервиса нужен следующий функционал. Некая админка, которая позволяет добавлять/редактировать/изменять мероприятия (набор полей: дата, название, описание) и по запросу выдавать данные в JSON-формате для последующего вывода JSом на фронтенд. Метод хранения ...