Всплывающее окно на jQuery

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На сайт на Yii PHP Framework интегрировать всплывающее окно

1. При наведении курсора мыши на ссылку, сделать всплывающее окно на jQuery с эффектом открытия и закрытия. согласно скриншота http://prntscr.com/1qtic8

2. Загружать в окно соответствующую информацию связанную с ссылкой.

Опыт работы с репозитарием bitbucket.org/

jQuery
10 лет назад
sergei_oleinik62
Сергей Олейник 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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