Jquery скрипт подгрузки фото

Требуется python-программист для сдельной работы, которая включает: анализ требований, проектирование архитектуры решения (возможно, документирование), разработка и тестирование. В перспективе, "руководство" группой разработчиков (которое включает: поиск исполнителей, постановку задач, контроль исполнения). Требования: bottle.py, mongodb, json, jquery (общее ...
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Пример http://galleryua.com/photo/vasilevskij-rajon/28712-verkhnya-krynytsya/28712-verkhnya-krynytsya
На некоторых похожих страницах подгружается сразу слишком много фото, бывает более 1000, что затрудняет просмотр сайта.
Нужно ограничить 100 фото, остальные подгружать по мере необходимости при просмотре слайдшоу либо нажатии на кнопку - все фото. Реализовать скрипт для встраивания на страницу.
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