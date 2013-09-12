Jquery скрипт подгрузки фото

Пример http://galleryua.com/photo/vasilevskij-rajon/28712-verkhnya-krynytsya/28712-verkhnya-krynytsya

На некоторых похожих страницах подгружается сразу слишком много фото, бывает более 1000, что затрудняет просмотр сайта.

Нужно ограничить 100 фото, остальные подгружать по мере необходимости при просмотре слайдшоу либо нажатии на кнопку - все фото. Реализовать скрипт для встраивания на страницу.