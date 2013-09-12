Нужен модуль афиши для cms netcat

Нужно: 1) новое меню 2) новый принцип перелинковки материалов на основе тегов 3) желательно переверстать Сайт: http://muzmagazin.ru/ Скрины, что должно получится после изменений, прилагаются. Также в приложении всякие мелочи, что надо. Подробно о необходимой перелинковке: Ко всем материалам создаваемым на сайте при создании ...