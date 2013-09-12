Кнопка загрузки картинки с прогресс баром

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Добрый день, необходимо разработать загрузку фотографий как на slando.ru c полосой загрузки и выводом миниатюр на страницу подачи объявления, миниатюр 6 шт. Жду предложений. реaлизовать на ajax+php, ни в коем случае не на флеш, так как кнопку будет использоваться на сайте для просмотра на андроиде.

10 лет назад
sfisher
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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